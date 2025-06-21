Молодой лейтенант сделал предложение своей возлюбленной на выпускном в Алматы (видео)

В Алматы на торжественной церемонии выпуска курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи лейтенант сделал предложение своей возлюбленной, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК, сегодня в Алматы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась 24-я торжественная церемония выпуска курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Более 170 выпускников получили первое офицерское звание "лейтенант", четверо из них окончили вуз с отличием.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, главного управления Сил воздушной обороны, военных и гражданских вузов, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие.

А Telegram-канал "Первый канал Евразия" публикует трогательные кадры с торжественной церемонии, где произошло важное событие - зарождение новой семьи.

Лейтенант Алишер Таласбай, выпускник специальности "Системы информационной безопасности", предложил своей возлюбленной выйти за него замуж прямо во время праздника - под открытым небом, в окружении цветов, музыки и аплодисментов родных и друзей. И она сказала "да!"

"Их история - настоящая повесть: знакомство произошло за школьной партой, годы разлуки, ожидания, поддержка. А в день получения офицерских погон, Алишер сделал еще один важный шаг в жизни", - пишут авторы.

Напомним, ранее в мае в Сети появился трогательный видеоролик с солдатом из Актюбинского гарнизона, который сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия военной присяги.

Также в Усть-Каменогорске гвардеец сделал предложение руки и сердца своей девушке после военной присяги.

А в Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца. Там молодожены узнали, что у них будет дочка. Гвардеец, призванный на службу в декабре прошлого года, будет выполнять боевые задачи по охране исправительных учреждений.