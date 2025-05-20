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Предложение руки и сердца сделал солдат сразу после принятия военной присяги в Актюбинской области (видео)

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Мужчина надевает обручальное кольцо на руку женщины
Мужчина надевает обручальное кольцо на руку женщины: Unsplash/Gift Habeshaw

В Сети появился трогательный видеоролик с солдатом из Актюбинского гарнизона, который сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия военной присяги, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

В Instagram-аккануте Министерства обороны РК опубликовали видеоролик, в котором запечатлели момент, как солдат в Актюбинском гарнизоне сделал предложение возлюбленной сразу после принятия военной присяги на глазах у родных и сослуживцев.

"Присягнул на верность Родине и в столь ответственный день сделал предложение девушке", - написали в Минобороны.

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске гвардеец сделал предложение руки и сердца своей девушке после военной присяги.

А в Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца. Там молодожены узнали, что у них будет дочка. Гвардеец, призванный на службу в декабре прошлого года, будет выполнять боевые задачи по охране исправительных учреждений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246961-predlozhenie-ruki-i-serdca-sdelal-soldat-srazu-posle-prinyatiya-voennoy-prisyagi-v-aktyubinskoy-oblasti-video/