Предложение руки и сердца сделал солдат сразу после принятия военной присяги в Актюбинской области (видео)
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В Сети появился трогательный видеоролик с солдатом из Актюбинского гарнизона, который сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия военной присяги, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
В Instagram-аккануте Министерства обороны РК опубликовали видеоролик, в котором запечатлели момент, как солдат в Актюбинском гарнизоне сделал предложение возлюбленной сразу после принятия военной присяги на глазах у родных и сослуживцев.
"Присягнул на верность Родине и в столь ответственный день сделал предложение девушке", - написали в Минобороны.
Напомним, ранее в Усть-Каменогорске гвардеец сделал предложение руки и сердца своей девушке после военной присяги.
А в Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца. Там молодожены узнали, что у них будет дочка. Гвардеец, призванный на службу в декабре прошлого года, будет выполнять боевые задачи по охране исправительных учреждений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246961-predlozhenie-ruki-i-serdca-sdelal-soldat-srazu-posle-prinyatiya-voennoy-prisyagi-v-aktyubinskoy-oblasti-video/