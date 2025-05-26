Предложение руки и сердца и танцы сняли на фоне затонувшего авто в Актау

В Сети распространились видео, снятые на пляже в Актау. Пикап Toyota застрял в песке, авто частично оказалось под водой. На таком фоне девушка получила предложение руки и сердца, передает NUR.KZ.

Пока на пляже Актау мужчина безрезультатно пытался вытащить свой пикап из воды, поблизости парень сделал девушке романтическое предложение руки и сердца. Нельзя не отметить, что к делу он подошел основательно - пригласил друзей и даже установил арку из цветов. Другая пара на фоне увязшего в море авто решила станцевать вальс.

Как рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, по факту заезда на пляж на водителя авто составили протокол по статье 505 КОАП РК.

Отметим, что по ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных ст.381-1 КоАП, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее в Сети появился трогательный видеоролик с солдатом из Актюбинского гарнизона, который сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия военной присяги.