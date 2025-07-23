Исполнитель хита "Мария Магдалена" потребовал остановить стройку под своими окнами (видео)

Жители села Бесагаш в Алматинской области требуют остановить строительство жилого комплекса в частном секторе. Люди заявили, что из-за тяжелой техники пострадали их дома, передает сайт телеканала КТК.

Гульзира Арыкбай переехала в новый дом в селе Бесагаш всего полгода назад. Но радость от новоселья оказалась недолгой. В апреле прямо напротив ее участка началась стройка. С тех пор под окнами ежедневно ездят большегрузы и шумит техника.

Женщина утверждает: от сильной вибрации трясутся мебель, посуда и даже лопаются стекла. На стенах и потолках появились трещины, а ламинат в комнатах начал расходиться.

"Мы переехали в этот дом всего шесть месяцев назад. Это был новый дом, новый ремонт. Но ощущение, что здесь жили лет десять. Стены, потолки в трещинах. Если за четыре месяца такое, что дальше будет?

Сейчас там только котлован, фундамент вроде готов. Вот они сверлят сейчас что-то или что, и будто землетрясение. Дети вообще пугаются и выбегают на улицу", - рассказывает женщина.

Сейчас стройка в самом разгаре. По словам местных жителей, здесь появится крупный ЖК из 13 домов. Люди жалуются, что большегрузы шумят днем и ночью. Гул слышен даже в соседних домах.

Среди недовольных стройкой и известный казахстанский певец Асхат Таргын. Исполнитель мега-хита "Мария Магдалена" признается: переехал за город в поисках тишины и уединения. Построил здесь дом и перевез семью. Но счастье длилось недолго.

Артист рассказывает, выехать из поселка сейчас настоящая проблема. По его словам, асфальта в их районе не было и раньше. Но многотонные машины окончательно разбили все дороги.

"Я живу здесь с 2023 года. Но с тех пор как началось строительство, у нас возникли серьезные проблемы. Работы ведутся с нарушениями всех норм. Разбили наши улицы. Каждый день тут проезжает по 90 КамАзов. Представьте, какая это тяжесть для дороги! От них пыль столбом. Невозможно окна открыть.

Сидим в +40 в закрытом доме. Задыхаемся. Начинается это с самого утра – с 7 часов работают. Выспаться невозможно. Даже глубокой ночью, в субботу и воскресенье работают", - возмущен певец.

Представители стройкомпании объяснили, что работы только начались. Их выполняет подрядная организация, поэтому контролировать все ее действия они не в силах.

"Это подрядная наша организация, то есть это не прямые наши сотрудники. Поэтому я не могу как бы каждую ночь прям контролировать, с них требовать. Но этот вопрос я сейчас поднял с руководством.

Но бывают такие некоторые моменты. Там, условно, цементный завод не смог днем выдать цемент, он выдает его ночью. Расстояние между домами, пожарные нормы есть, санитарные нормы есть – это все выдерживается полностью. Поэтому мы можем строить", - заявил представитель компании Ермек Саурыкбаев.

Как выяснилось, строить начинают малоэтажный жилой комплекс из 16 домов. Двор якобы будет доступен для всех местных жителей. Площадь объекта – больше 3 гектаров. Завершить возведение планируют к концу 2027 года. Все документы на работы у компании есть, подтвердили чиновники.

"Целевое назначение – для обслуживания и строительства многофункционального жилого комплекса. Архитектурно-планировочное задание на данный объект было выдано от ГУ «Отдел архитектуры Талгарского района» 4 марта 2025 года. Эскизный проект был согласован 22 апреля 2025 года", - заявил главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района Адильбек Акназаров.

Взамен за неудобства строительная компания пообещала сельчанам провести новый водопровод и сделать дорогу. Асфальт должен появиться здесь уже в ближайшее время.

Жители пойти на такой компромисс согласны. Но требуют регулярно поливать землю и работать только в положенное время, а еще возместить им ущерб за испорченный ремонт.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители района в Костанае выступили против стройки многоэтажки и детского сада. Люди считают, что она угрожает их собственности и облику исторической части города. В акимате пообещали, что сносить дома насильно не будут.

А в Астане жители нового квартала потребовали остановить строительство медицинского центра, заявив, что точечная застройка загрязняет территорию. В акимате заявили, что найдут компромисс с горожанами.

Добавим, что в начале апреля астанчане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов: после публичных слушаний и встреч с жильцами решено не отдавать территорию в микрорайоне Алматы под жилую застройку, как планировалось, а оставить сквер.

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