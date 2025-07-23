Исполнитель хита "Мария Магдалена" потребовал остановить стройку под своими окнами (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Исполнитель хита "Мария Магдалена" потребовал остановить стройку под своими окнами (видео)

    Опубликовано:

    Асхат Аргын
    Асхат Аргын. Кадр из сюжета: телеканал КТК

    Жители села Бесагаш в Алматинской области требуют остановить строительство жилого комплекса в частном секторе. Люди заявили, что из-за тяжелой техники пострадали их дома, передает сайт телеканала КТК.

    Гульзира Арыкбай переехала в новый дом в селе Бесагаш всего полгода назад. Но радость от новоселья оказалась недолгой. В апреле прямо напротив ее участка началась стройка. С тех пор под окнами ежедневно ездят большегрузы и шумит техника.

    Женщина утверждает: от сильной вибрации трясутся мебель, посуда и даже лопаются стекла. На стенах и потолках появились трещины, а ламинат в комнатах начал расходиться.

    "Мы переехали в этот дом всего шесть месяцев назад. Это был новый дом, новый ремонт. Но ощущение, что здесь жили лет десять. Стены, потолки в трещинах. Если за четыре месяца такое, что дальше будет?

    Сейчас там только котлован, фундамент вроде готов. Вот они сверлят сейчас что-то или что, и будто землетрясение. Дети вообще пугаются и выбегают на улицу", - рассказывает женщина.

    Сейчас стройка в самом разгаре. По словам местных жителей, здесь появится крупный ЖК из 13 домов. Люди жалуются, что большегрузы шумят днем и ночью. Гул слышен даже в соседних домах.

    Среди недовольных стройкой и известный казахстанский певец Асхат Таргын. Исполнитель мега-хита "Мария Магдалена" признается: переехал за город в поисках тишины и уединения. Построил здесь дом и перевез семью. Но счастье длилось недолго.

    Артист рассказывает, выехать из поселка сейчас настоящая проблема. По его словам, асфальта в их районе не было и раньше. Но многотонные машины окончательно разбили все дороги.

    "Я живу здесь с 2023 года. Но с тех пор как началось строительство, у нас возникли серьезные проблемы. Работы ведутся с нарушениями всех норм. Разбили наши улицы. Каждый день тут проезжает по 90 КамАзов. Представьте, какая это тяжесть для дороги! От них пыль столбом. Невозможно окна открыть.

    Сидим в +40 в закрытом доме. Задыхаемся. Начинается это с самого утра – с 7 часов работают. Выспаться невозможно. Даже глубокой ночью, в субботу и воскресенье работают", - возмущен певец.

    Представители стройкомпании объяснили, что работы только начались. Их выполняет подрядная организация, поэтому контролировать все ее действия они не в силах.

    "Это подрядная наша организация, то есть это не прямые наши сотрудники. Поэтому я не могу как бы каждую ночь прям контролировать, с них требовать. Но этот вопрос я сейчас поднял с руководством.

    Но бывают такие некоторые моменты. Там, условно, цементный завод не смог днем выдать цемент, он выдает его ночью. Расстояние между домами, пожарные нормы есть, санитарные нормы есть – это все выдерживается полностью. Поэтому мы можем строить", - заявил представитель компании Ермек Саурыкбаев.

    Как выяснилось, строить начинают малоэтажный жилой комплекс из 16 домов. Двор якобы будет доступен для всех местных жителей. Площадь объекта – больше 3 гектаров. Завершить возведение планируют к концу 2027 года. Все документы на работы у компании есть, подтвердили чиновники.

    "Целевое назначение – для обслуживания и строительства многофункционального жилого комплекса. Архитектурно-планировочное задание на данный объект было выдано от ГУ «Отдел архитектуры Талгарского района» 4 марта 2025 года. Эскизный проект был согласован 22 апреля 2025 года", - заявил главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района Адильбек Акназаров.

    Взамен за неудобства строительная компания пообещала сельчанам провести новый водопровод и сделать дорогу. Асфальт должен появиться здесь уже в ближайшее время.

    Жители пойти на такой компромисс согласны. Но требуют регулярно поливать землю и работать только в положенное время, а еще возместить им ущерб за испорченный ремонт.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее жители района в Костанае выступили против стройки многоэтажки и детского сада. Люди считают, что она угрожает их собственности и облику исторической части города. В акимате пообещали, что сносить дома насильно не будут.

    А в Астане жители нового квартала потребовали остановить строительство медицинского центра, заявив, что точечная застройка загрязняет территорию. В акимате заявили, что найдут компромисс с горожанами.

    Добавим, что в начале апреля астанчане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов: после публичных слушаний и встреч с жильцами решено не отдавать территорию в микрорайоне Алматы под жилую застройку, как планировалось, а оставить сквер.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.