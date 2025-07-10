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    "Для нас полнейший шок": скандал разгорелся вокруг застройки центра Костаная

    Опубликовано:

    Жители Костаная
    Жители Костаная. Кадр из сюжета: almaty.tv

    Жители района в Костанае выступили против стройки многоэтажки и детского сада. Люди считают, что она угрожает их собственности и облику исторической части города, передает телеканал "Алматы".

    Речь идет об одном из самых престижный районов Костаная. Здесь находится набережная, недалеко центр города. В этой части города в основном находятся частные дома.

    Теперь же будущее района под вопросом: на месте домов планируют возвести многоэтажки, детский сад и котельную. Все это – в рамках нового плана детальной планировки, который был представлен жителям на общественных слушаниях.

    "Мы узнали в середине июня, были в шоке. Потому что незадолго до этого аким города говорил, что в городе больше строить не будут и будем расширяться. Для нас полнейший шок. В остальных частях города брать что-то опасно, не знаешь, что тебя ждет завтра или через 5 лет", - рассказала жительница города Татьяна Некрасова.

    Пока согласие на продажу своих участков дали лишь немногие – около пяти домовладельцев. Остальные – решительно против.

    Как отмечает телеканал, общественные слушания быстро переросли в жаркие дебаты. Одним из острых вопросов стал – законность самой стройки, которая, по словам жителей, началась еще весной.

    "С марта месяца, наверное, у вас начались строительные работы, это уже где-то 5 месяцев. Почему у вас отсутствует паспорт объекта на вашем заборе, которым огорожена стройка? У вас есть разрешительные документы на то, что вы строите?" - задается вопросами жительница города Наталья Аверьянова.

    В акимате ответили, что застройщик занимается реконструкцией, а не стройкой. Однако, что именно реконструируют и насколько это соответствует закону, чиновники ответить не смогли и посоветовали жителям направить официальное обращение.

    При этом в акимате заверяют, что сносить дома насильно никто не будет.

    "По генеральному плану предусмотрена центральная часть под реновацию, под реконструкцию либо снос. Но в настоящее время местный исполнительный орган либо застройщик не собирается сносить самовольно, если договоритесь о сделке – это у вас будут гражданско-правовые отношения", - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.

    Но жители не верят властям. По их словам, город не первый год пытаются "перекроить". Они убеждены: в их районе нет необходимости в таких кардинальных изменениях, а дома не портят облик центра. Люди требуют не игнорировать их мнение и отстаивать интересы не застройщиков, а самих жителей.

    Большинство проголосовало против нового ПДП, поэтому общественные слушания признаны несостоявшимися и будут проведены еще раз.

    Напомним, в начале апреля сообщалось, что астанчане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов: после публичных слушаний и встреч с жильцами решено не отдавать территорию в микрорайоне Алматы под жилую застройку, как планировалось, а оставить сквер.

    Напомним, в октябре прошлого года жители Астаны пожаловались на строительство многоэтажного дома на месте сквера - в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений прокомментировали ситуацию.

    "Данная инициатива была поддержана рабочей группой. Однако на основании представления прокуратуры и решения суда было принято решение о сохранении жилой застройки", - сказали тогда в акимате.

    А в декабре 2024 года казахстанцы выразили беспокойство из-за проекта строительства центра на территории дендропарка Астаны. После в столичном акимате также объявили об отмене строительства.

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