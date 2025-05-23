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В Астане жители вышли на улицу, требуя остановить строительство медцентра (видео)

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Жители Астаны
Жители Астаны. Кадр из видео: ktk.kz

В Астане жители нового квартала требуют остановить строительство медицинского центра, утверждая, что точечная застройка загрязняет территорию, передает сайт телеканала КТК.

Скандал вокруг строительства больницы в Астане. Жители нового жилого квартала не хотят жить в двух шагах от медцентра. На этом месте они требуют посадить деревья и оборудовать сквер. И хотя работы на участке уже ведутся, астанчане решительно намерены их остановить.

"Вот такая точечная стройка устраивает мусорки у нас тут. Мы живем в пыли, грязи. В принципе, наша позиция такая: здесь не будет этого медцентра частной структуры! Для кого? Для чего это? Какой-то опрос жителей проводился? Ничего не проводили! Ни паспорта нет! Бухар жырау какая-то проклятая! Одни недострои!" - говорит горожанка Айгуль Андабекова.

"У нас в районе ходит такая шутка: "Почему эта улица имени Жошы хана? Потому что произошла самая главная битва именно на этой улице!" Поэтому она в таком состоянии. Вот, бьемся!" - поддерживает ее Нургуль Каримжанова.

Выступая против строительства медцентра, жители устроили целый перформанс - свои требования они написали на листах бумаги и ткани. С этими транспарантами вышли на улицу.

Астанчане говорят, что поликлиник и частных медкабинетов в их районе достаточно, поэтому в еще одном учреждении не видят смысла. А вот с местами для отдыха - проблема. По словам жителей, им негде гулять с детьми и проводить свободное время.

В акимате же утверждают, что в этом спорном вопросе будет найден компромисс.

"В декабре 2023 года было утверждено строительство социального объекта (медицинский центр) и сквера на данном земельном участке.

Постановлением акимата Астаны от 07.02.2025 года ТОО "Бухар Жырау Астана" выдано разрешение на проведение изыскательских и проектных работ объекта "Медицинский центр и сквер", площадью 0,4 га, сроком на три года.

Также застройщику выдано архитектурно-планировочное задание, а также согласован эскизный проект", - сообщили изданию в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны.

Источник: КТК

Напомним, в начале апреля сообщалось, что астанчане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов: после публичных слушаний и встреч с жильцами решено не отдавать территорию в микрорайоне Алматы под жилую застройку, как планировалось, а оставить сквер.

Напомним, в октябре прошлого года жители Астаны пожаловались на строительство многоэтажного дома на месте сквера - в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений прокомментировали ситуацию.

"Данная инициатива была поддержана рабочей группой. Однако на основании представления прокуратуры и решения суда было принято решение о сохранении жилой застройки", - сказали тогда в акимате.

А в декабре 2024 года казахстанцы выразили беспокойство из-за проекта строительства центра на территории дендропарка Астаны. После в столичном акимате также объявили об отмене строительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248350-v-astane-zhiteli-vyshli-na-ulicu-trebuya-ostanovit-stroitelstvo-medcentra-video/