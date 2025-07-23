Сильная жара ждет жителей мегаполисов Казахстана в среду

В среду, 23 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают сильную жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 4,0 м/с.

В Шымкенте осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.

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