ДО 43 градусов жары ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 22 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается сильная жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 43 градусов, ночью опустятся до 27 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,9 м/с.

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