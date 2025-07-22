Пыльные бури и жару до 42 градусов прогнозируют синоптики по Казахстану в среду

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с жарой и ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 июля в Карагандинской области ожидается ветер - днем на юге области порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Петропавловске 23 июля днем ожидается гроза.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.

В Таразе ночью ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер - днем на западе, севере, востоке области порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 23 июля утром и днем ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске 23 июля днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

В Актобе днем ожидается гроза.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса.

В Кызылорде 23 июля днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, юго-востоке Актюбинской области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на юго-западе, севере области - порывы скоростью 15 м/с.

В Актау 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Туркестанской области днем ожидается пыльная буря. Ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане 23 июля днем ожидается пыльная буря, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Абай днем ожидается пыльная буря. Ветер ночью на юго-западе области скоростью 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, порывы - 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области утром и днем на западе, севере, юге области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, востоке Атырауской области ночью ожидается гроза. Ветер на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

В Атырау 23 июля ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу ветер на востоке, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Также, в период с 22 по 28 июля в области Жетісу ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +31+36°С до очень сильной жары +37+42°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане ветрено - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. 23-28 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер днем на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Алматы 23-24 июля днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Конаеве 23-24 июля днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В период по 25 июля в области Ұлытау ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +30+35°С до +34+39°С, на юге области до очень сильной жары +41°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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