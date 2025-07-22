Пыльные бури и жару до 42 градусов прогнозируют синоптики по Казахстану в среду

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Пыльные бури и жару до 42 градусов прогнозируют синоптики по Казахстану в среду

    Опубликовано:

    Солнце светит в небе
    Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с жарой и ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    23 июля в Карагандинской области ожидается ветер - днем на юге области порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Петропавловске 23 июля днем ожидается гроза.

    В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.

    В Таразе ночью ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер - днем на западе, севере, востоке области порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Костанае 23 июля утром и днем ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Уральске 23 июля днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

    В Актобе днем ожидается гроза.

    В центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса.

    В Кызылорде 23 июля днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, юго-востоке Актюбинской области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге, востоке Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

    Днем на юго-западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на юго-западе, севере области - порывы скоростью 15 м/с.

    В Актау 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Туркестанской области днем ожидается пыльная буря. Ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с.

    В Шымкенте ожидается ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане 23 июля днем ожидается пыльная буря, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге области Абай днем ожидается пыльная буря. Ветер ночью на юго-западе области скоростью 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, порывы - 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Семее 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области утром и днем на западе, севере, юге области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, востоке Атырауской области ночью ожидается гроза. Ветер на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

    В Атырау 23 июля ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Жетісу ветер на востоке, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с.

    Также, в период с 22 по 28 июля в области Жетісу ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +31+36°С до очень сильной жары +37+42°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Талдыкоргане ветрено - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. 23-28 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Астане 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер днем на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Кокшетау днем ожидается гроза.

    В Алматы 23-24 июля днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Конаеве 23-24 июля днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В период по 25 июля в области Ұлытау ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +30+35°С до +34+39°С, на юге области до очень сильной жары +41°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.