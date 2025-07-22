Пункт пропуска между Казахстаном и Россией закроют до конца следующего года

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Пункт пропуска между Казахстаном и Россией закроют до конца следующего года

    Опубликовано:

    Закрытые пункты пропуска на границе
    КПП. Иллюстративное фото: Pixabay.com

    Туристов предупредили об ограничениях пропуска "Сырым" на границе Казахстана и России из-за ремонта - они будут действовать до конца 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

    "АО "НК "КазАвтоЖол" информирует о начале реализации проекта по реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска "Сырым", расположенного на казахстанско-российской границе", - сообщили в компании.

    В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт.

    Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.

    Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки, предупредили в компании.

    Альтернативные пункты пропуска для пересечения государственной границы:

    • пункт пропуска "Шаган" (РК) / "Теплое" (РФ) - двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Расположен на 33 км автодороги KZ07-01 Уральск - граница РФ (п/п Шаган);
    • пункт пропуска "Аксай" (РК) / "Илек" (РФ) - международный. Расположен на 144 км автодороги KZ07-04 Подстепное - Федоровка - граница РФ (п/п Аксай);
    • пункт пропуска "Таскала" (РК) / "Озинки" (РФ) - международный. Расположен на 104 км автодороги KZ07-06 Уральск - Таскала - граница РФ (п/п Таскала).

    "Национальная компания "КазАвтоЖол" призывает всех участников дорожного движения заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение трафика на указанных направлениях. Рекомендуется выезжать заблаговременно для своевременного и комфортного пересечения границы", - обратились в компании "КазАвтоЖол".

    Напомним, недавно на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

    Как сообщали в МЧС РК, основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

    Отметим, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

    В начале этого месяца посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.