Пункт пропуска между Казахстаном и Россией закроют до конца следующего года

Туристов предупредили об ограничениях пропуска "Сырым" на границе Казахстана и России из-за ремонта - они будут действовать до конца 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"АО "НК "КазАвтоЖол" информирует о начале реализации проекта по реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска "Сырым", расположенного на казахстанско-российской границе", - сообщили в компании.

В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт.

Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.

Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки, предупредили в компании.

Альтернативные пункты пропуска для пересечения государственной границы:

пункт пропуска "Шаган" (РК) / "Теплое" (РФ) - двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Расположен на 33 км автодороги KZ07-01 Уральск - граница РФ (п/п Шаган);

пункт пропуска "Аксай" (РК) / "Илек" (РФ) - международный. Расположен на 144 км автодороги KZ07-04 Подстепное - Федоровка - граница РФ (п/п Аксай);

пункт пропуска "Таскала" (РК) / "Озинки" (РФ) - международный. Расположен на 104 км автодороги KZ07-06 Уральск - Таскала - граница РФ (п/п Таскала).

"Национальная компания "КазАвтоЖол" призывает всех участников дорожного движения заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение трафика на указанных направлениях. Рекомендуется выезжать заблаговременно для своевременного и комфортного пересечения границы", - обратились в компании "КазАвтоЖол".

Напомним, недавно на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

Как сообщали в МЧС РК, основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

Отметим, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

В начале этого месяца посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран.

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