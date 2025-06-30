Новые правила въезда в Россию: дорожный затор образовался на границе с Казахстаном (фото)

В пресс-службе МЧС РК сообщили, что спасатели и военнослужащие оказывают помощь водителям, застрявшим в заторе на пограничном посту "Жайсан", передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

"На место незамедлительно выехали спасатели МЧС и военнослужащие. Спасателями организована оперативная помощь, водителям предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка.

Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы", - сообщили в МЧС.

Скопление машин на границе Казахстана и России. Фото: МЧС РК

В министерстве заверили, что ситуация находится под постоянным контролем, продолжается работа по ее стабилизации.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

До этого правительство России утвердило проведение эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

В конце мая этого года стало известно, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

Недавно посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер.