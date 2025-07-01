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    Политика

      Дорожные заторы на границе с Россией: МВД и посольство обратились к казахстанцам

      Опубликовано:

      Затор из фур
      Затор из фур. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран, передает NUR.KZ.

      В посольстве России в Казахстане в Telegram-канале сообщили, что увеличение времени ожидания для пересечения границы на пункте пропуска "Жайсан" вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию.

      "С учетом повышенной нагрузки в период сезонного роста пассажиропотока, российские пограничники прилагают дополнительные усилия, чтобы ускорить контрольно-пропускные мероприятия. По информации, полученной от компетентных сотрудников пункта пропуска "Сагарчин", какие-либо дополнительные требования, в том числе "о предоставлении QR-кода для пересечения границы", к гражданам не предъявляются", - заявили в посольстве.

      Также в посольстве опровергли информацию о том, что второй этап эксперимента в части апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, якобы стал причиной задержек на границе.

      "Участие в эксперименте носит добровольный характер. Соответственно, отсутствие заполненного заявления о въезде никак не влияет на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами", - сообщили в посольстве.

      Скопление машин на границе Казахстана и России
      Скопление машин на границе Казахстана и России. Фото: МЧС РК

      А в казахстанском МВД сообщили, что скопление машин наблюдаются еще и на пунктах пропуска "Жана жол" в Северо-Казахстанской области и "Бокей хан" в Атырауской области. По данным полиции, несколько десятков большегрузов и рейсовых автобусов ожидают своей очереди на въезд в РФ.

      Кроме того, в казахстанском ведомстве одной из причин заторов все же называют новые правила въезда в Россию.

      "В остальных регионах обстановка стабильная, пропускные пункты работают в штатном режиме. Напомним, что с 30 июня на некоторых контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с Российской Федерацией, наблюдается скопление грузового транспорта.

      Одной из причин затора стали новые требования въезда в соседнюю страну. Министерство внутренних дел призывает водителей сохранять спокойствие, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников полиции", - обратились к водителям в МВД.

      Напомним, накануне на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

      Как сообщали в МЧС РК, основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

      Отметим, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

      Добавим, что с сегодняшнего дня в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, в том числе - и для казахстанцев.

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