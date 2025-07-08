Казахстанцу вернут деньги за купленное авто, которое числится в угоне в Украине

В Акмолинской области защищены права мужчины, который купил автомобиль, не зная, что он числится в угоне в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, коллегия областного суда рассмотрела гражданское дело по иску гражданина о признании сделки купли-продажи недействительной и взыскании суммы оплаты за автомашину по апелляционной жалобе ответчика.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен, сделка признана недействительной. Суд обязал истца вернуть машину, а ответчика - выплатить сумму оплаты за автомобиль.

Судом установлено, что в 2019 году истец купил у ответчика автомобиль, а в 2023 году при попытке продать его стало известно, что машина числится в угоне на территории Украины. В настоящее время истец лишен права распоряжаться автомобилем.

Поэтому мужчина обратился в суд с иском и потребовал признать сделку недействительной, а также взыскать с продавца уплаченную сумму за автомашину.

Ответчик просил в иске отказать, указывая, что договор исполнен, срок исковой давности пропущен.

Согласно пояснениям представителей МВД РК, автомашина в базе данных числится угнанной с декабря 2015 года. На имя истца была зарегистрирована в ноябре 2019 года.

Суд признал сделку недействительной и потребовал вернуть стоимость автомобиля. Машина изъята, регистрационные действия в отношении автомобиля невозможны.

Право собственности в отношении автомобиля перешли к ответчику, который имеет право на защиту своих имущественных интересов путем предъявления иска к лицу, продавшему ему машину.

Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее житель Уральска купил машину в автосалоне за 9,6 млн тенге, оформив кредит. После он обнаружил в автомобиле дефекты. Мужчина добился возврата денег.

А жительница Карагандинской области отдала за автомобиль JAC почти 9,7 млн тенге. Однако из-за обнаруженного заводского брака в ходовой части она через суд вернула свои деньги и получила компенсацию.

В ЗКО взыскали компенсацию морального вреда и неустойку с автосалона в пользу покупателя. Мужчина передал ответчику автомобиль для ремонта и получил обратно лишь спустя год. За это ему заплатили более 2,3 млн тенге.

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