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    Казахстанец добился возврата 9,6 млн тенге за авто

    Опубликовано:

    Мужчина выбирает автомобиль
    Мужчина в автосалоне. Иллюстративное фото: Whisson/Jordan / Getty Images

    Житель Уральска купил машину в автосалоне за 9,6 млн тенге, оформив кредит. После он обнаружил в автомобиле дефекты. Мужчина добился возврата денег, передает "Мой город".

    В департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО за помощью обратился молодой человек. Он рассказал, что 29 мая 2025 года он оформил банковский заем в одном из автосалонов Уральска и купил авто за 9,6 миллиона тенге.

    На следующий день, 30 мая, мужчина приехал в автосалон, чтобы забрать машину. Но перед этим решил вместе с другом более тщательно осмотреть ее. 

    "При осмотре автомобиля покупатель выявил масляные потеки на радиаторе, снятое с болтов капота лакокрасочное покрытие. Затем при проверке товара откалиброванным прибором (толщинометр) выяснилось, что на правой передней двери машины показания прибора превышали допустимые нормы более чем в 2 раза (при норме 70-170, показания прибора - 400, местами более 400).

    Молодой человек предположил, что машина попала в ДТП и поэтому правую переднюю дверь повторно покрасили. В этой связи потребитель принял решение вернуть товар", - сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова. 

    Далее мужчина обратился в департамент и попросил помощи подготовить претензию в адрес руководства автосалона.

    В претензии потребитель указал следующие требования:

    • расторгнуть договор купли-продажи машины, заключенный между продавцом и потребителем;
    • аннулировать кредитный заем, оформленный потребителем в банке второго уровня на получение денежной суммы в размере 4,8 млн тенге;
    • вернуть деньги, внесенные потребителем по договору страхования в размере 339 150 тенге;
    • вернуть деньги, внесенные по заказ-наряду на установку дополнительных услуг в сумме 120 150 тенге;
    • вернуть в пользу потребителя деньги, внесенные продавцу за авто в качестве первоначального взноса в следующих размерах: 1,8 млн тенге (безналичный расчет) и 2,9 миллиона тенге (наличный расчет).

    Уральцу удалось расторгнуть договор и вернуть свои деньги. 

    "Молодой человек доставил претензию в автосалон, также дополнительно сам обратился в банк с заявлением о расторжении договора банковского займа. Руководству автосалона пришлось расторгнуть договор купли-продажи, заключенный с потребителем на приобретение товара, аннулировать договор банковского займа и произвести возврат денежных средств потребителю", - добавили в департаменте по защите прав потребителей в ЗКО. 

    Ранее стало известно, что жительница Карагандинской области отдала за автомобиль JAC почти 9,7 млн тенге. Однако из-за обнаруженного заводского брака в ходовой части она через суд вернула свои деньги и получила компенсацию.

    В ЗКО взыскали компенсацию морального вреда и неустойку с автосалона в пользу покупателя. Мужчина передал ответчику автомобиль для ремонта и получил обратно лишь спустя год. За это ему заплатили более 2,3 млн тенге.

    Павлодарец через суд вернул более 19 млн тенге за бракованный автомобиль. За помощью он обратился в департамент защиты прав потребителей.

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