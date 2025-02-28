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Казахстанка купила автомобиль почти за 10 млн тенге и вернула свои деньги

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Китайский автомобиль
Автомобиль JAC. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Карагандинской области отдала за автомобиль JAC почти 9,7 млн тенге, но из-за обнаруженного брака вернула свои деньги и получила компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Бухар-Жырауский районный суд Карагандинской области рассмотрел гражданское дело по иску женщины к двум ТОО о расторжении договора, признании ничтожным акта приема-передачи автомобиля и взыскании его стоимости, неустойки, компенсации морального вреда.

Свои требования казахстанка мотивировала тем, что на основании договора купли-продажи она приобрела автомобиль JAC у ответчика за 9 690 000 тенге.

"После покупки товара истцом были выявлены неисправности в ходовой части автотранспортного средства, по обращениям истца какие-либо меры ответчиками не были предприняты", - установил суд.

В ходе судебного разбирательства была назначена судебная автотехническая экспертиза, по результатам выявили ряд неисправностей, относящихся к заводскому браку.

"Установленные неисправности могут препятствовать эксплуатации автомобиля, влиять на общую безопасность, они носят производственный характер и являются по своей сути браком", - отметили в суде.

Ответчики исковые требования не признали.

27 февраля суд принял решение удовлетворить иск частично. Договор купли-продажи автомобиля расторгнут решением суда. Товар возвращен продавцу с взысканием суммы его покупной стоимости в пользу женщины, а также взыскана компенсации морального вреда в размере 300 тыс. тенге.

"Закон о защите прав потребителей предусматривает, что потребитель вправе требовать расторжения договора в случае установления факта ненадлежащего качества товара с возвращением товара продавцу и получением его покупной стоимости", - пояснили в суде.

В соответствии со ст.21 вышеуказанного Закона в случае нарушения прав и законных интересов потребитель также имеет право на возмещение ему морального вреда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что павлодарец через суд вернул более 19 млн тенге за бракованный автомобиль. Сотрудники департамента защиты прав потребителей помогли мужчине составить досудебную претензию, а затем он обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и возврате денег.

Житель Астаны также добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств. Экспертиза установила наличие дефектов, предположительно, вызванных заводским браком, которые делают эксплуатацию автомобиля невозможной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224491-kazahstanka-kupila-avtomobil-pochti-za-10-mln-tenge-i-vernula-svoi-dengi/