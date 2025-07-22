"Узнают новости от соседей": без интернета и связи остались сельчане в Алматинской области

В Алматинской области больше тысячи человек учатся жить без связи и интернета - в селе Актогай убрали вышку сотовой связи, передает сайт телеканала КТК.

Сельчане сообщили журналистам телеканала, что раньше проблем со связью не было. А теперь, чтобы поймать сигнал, людям приходится выходить на трассу.

"Люди не могут ни скорую вызвать, ни позвонить кому-то. Даже ты не можешь элементарно узнать, где твой ребенок, потому что ты ни до кого не можешь дозвониться. Мы, жители, с телефонами выходим на дорогу - на трассу. Там хоть что-то ловит, и мы может что-то написать или кому-то позвонить", - рассказала местная жительница Алена Николаева.

Раньше в поселке стояла вышка сотовой связи, которая обеспечивала сельчан связью и мобильным интернетом. Сигнала хватало. Но месяц назад станция вдруг перестала работать. Больше недели назад сотовую вышку демонтировали. Располагалась антенна на водонапорной башне. Зачем ее убрали, никто из местных не знает.

В компании, которая владеет водонапорной башней, уверяют: провайдер установил свое оборудование на их территории незаконно. Поэтому станцию пришлось снести.

В селе проживает больше тысячи человек. И всем пришлось заново учиться обходиться без связи и интернета. В магазин теперь ходят только с наличными. Вновь заработало забытое сарафанное радио - последние новости сельчане узнают не из социальных сетей, а от соседей. И все бы ничего, но местные боятся, что в экстренных ситуациях они не смогут вызвать врачей и пожарных.

"У нас даже нет своего медпункта. А раз у нас нет медпункта, мы вынуждены ходить в соседний поселок. У нас столько детей, столько пенсионеров. Мы ходим 3 км в соседний поселок. А еще связи нет - мы не можем ни фельдшера вызвать, ничего", - поделилась сельчанка Нина Сергеева.

Районные чиновники объяснили, что с проблемой пытаются разобраться. Акимат даже предложил мобильному оператору выделить землю для новой станции. Но пока дальше обсуждений дело не продвинулось.

"Можете выделить земельный участок на строение башни?" Я говорю: "Без проблем. Любую, какую землю, где вы попросите участок, я готова его выделить". Я говорю: "Давайте вы, жители этого дома, найдите нам или же поговорите с ними, чтобы могли на время установить вышку". Но да, они мне дали контакты, естественно, я их сводила. Видимо, у них переговоры не вышли, и они молчат", - пояснила аким Балтабайского сельского округа Сауле Алипова.

В сотовой компании уверяют: они не молчат, пытаются как можно быстрее решить проблему. И как только участок будет официально предоставлен, приступят к строительству новой станции.

Сообщили также, что в обычных условиях реализация подобного проекта от согласований до ввода в эксплуатацию занимает полгода. Однако с учетом важности ситуации планируют установить новую станцию в максимально сжатые сроки, ориентировочно 2-3 недели после получения разрешения на строительство базовой станции.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году оставить жителей одного из сел в Акмолинской области без связи и интернета пытались злоумышленники, похитив аккумуляторные батареи со станции сотовой связи.

Также жители села Жунисбая Кайыпова в Алматинской области пожаловались, что уже несколько лет живут без интернета и мобильной связи. В акимате сельчан просили проявить терпение.

Ранее мы рассказывали об учителях из села в Туркестанской области, которые были вынуждены каждый день ездить в соседние аулы, чтобы заполнить электронный журнал. Хороший сигнал они неожиданно поймали на пастбищах.

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