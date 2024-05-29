Оставить акмолинцев без связи и интернета пытались злоумышленники в униформе

Оставить жителей одного из сел в Акмолиинской области без связи и интернета пытались злоумышленники, похитив аккумуляторные батареи со станции сотовой связи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 21 мая неизвестные проникли на станцию сотовой связи, расположенную в селе Максимовка Сандыктауского района, и, вскрыв контейнеры, похитили аккумуляторные батареи.

"По показаниям свидетелей, на злоумышленников они не обратили особого внимания, так как те были одеты в форму работников компании", - отметили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции ОП Сандыктауского района в Астане были задержаны двое подозреваемых 2000 и 1997 годов рождения, временно не работающие жители Акколя и Кокшетау.

Отдел полиции по факту кражи начал досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяли.

Похищенное. Фото: polisia.kz

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее представители сотовых операторов ответили на вопрос, почему возникают проблемы с качеством мобильной связи и интернета в Казахстане.

А экс-глава Минцифры Багдат Мусин высказался о возможности установки базовых станций связи без согласия казахстанцев и ответил на опасения жителей. Он заявил, что сегодня из-за жалоб операторы связи вынуждены переносить тысячи базовых станций.