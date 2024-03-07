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Эзотерика

"Почему нас обделяют?": без связи и интернета остались жители села в Алматинской области

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители села Жунисбая Кайыпова в Алматинской области пожаловались, что уже несколько лет живут без интернета и мобильной связи. В акимате сельчан просят проявить терпение, передает телеканал "Алматы".

Свыше 3 000 жителей села Жунисбая Кайыпова годами борются с данной проблемой. Люди рассказывают, они остаются в неведении о последних событиях в мире.  Дети элементарно не могут подготовиться к занятиям. А чтобы вызвать скорую, им приходится пройти целый квест.

"Когда у моей невестки начались схватки, пришлось выйти на трассу, чтобы вызвать скорую. В соседнем селе Казахстан есть интернет, а у нас нет. Как такое может быть, что по ту сторону трассы есть сеть, а на другой стороне нет?! Почему нас обделяют вниманием?" - задается вопросами сельчанин Макен Жылкыбай.

"Бывают разные ситуации: кто-то болеет, нужна помощь. В такие моменты нам приходиться взбираться на крыши домов, сараев, у подоконника ловим сеть. Дети не могут учиться онлайн. Их отправляют на каникулы в такие моменты. Все потому, что нет интернета. Переживаешь за детей, невозможно связаться и узнать, где он", - рассказал житель села Ж. Кайыпов Нурали Рахымжанов.

По словам чиновников, о проблеме они знают не понаслышке и объясняют, сейчас разрабатывается проект по подключению около 50 населенных пунктов к интернету. Что касается сотовой связи, в акимате говорят, что уже направили соответствующие письма с подписями жителей к мобильным операторам.

"Все зависит от мощности базовой станции. Такая станция есть в поселке Казахстан и Ащибулак, но нет в Кайыпове. Его можно приобрести в селе Ащибулак. В районе свыше 70 населенных пунктов. Планируется в этом году 50 из них охватить интернетом. Надеемся, что в том числе и село Жунисбая Кайыпова", - сообщил главный специалист аппарата акима сельского округа Казахстан Саят Болатбекулы.

В районной администрации заверили, что к концу этого года в селе появится интернет и просят жителей набраться терпения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064966-pochemu-nas-obdelyayut-bez-svyazi-i-interneta-ostalis-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti/

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