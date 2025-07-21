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    Жару до 42 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни

    Опубликовано:

    Солнце светит в небе
    Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

    Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 22-24 июля, в Казахстане - на юге страны ожидается сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Как сообщили специалисты метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны ожидаются дожди, грозы, 22 и 24 июля на западе Казахстана - сильные дожди, днем град, шквал, а на остальной территории - жаркая погода без осадков.

    По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей.

    В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.

    Очень сильная жара прогнозируется днем 22-23 июля на юге Актюбинской области +40 градусов, на западе, севере, в центре Алматинской области +42 градуса.

    Сильная жара ожидается днем на западе страны +35...+39 градусов, на юго-западе РК +38...+42 градуса, 24 июля на юге Костанайской области +35 градусов, в центральных областях +35...+38 градусов, на юге республики +40...+42 градуса, на юго-востоке +35...+39 градусов.

    Отметим, ранее синоптики предупреждали о сильной жаре в Алматы на этой неделе - солнечная погода в городе ожидается с 21 по 27 июля. Столбики термометров даже ночью не будут опускаться ниже 21 градуса, днем алматинцев ждет 40-градусная жара.

    Сильную жару на этой неделе также прогнозируют в Шымкенте - с понедельника по воскресенье в мегаполисе будет без осадков.

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