Выше 40 градусов жары ожидаются в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 июля, обещают жаркую погоду без осадков - температура поднимется выше 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

21 июля в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 34 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 41 градуса, но ночью температура опустится до плюс 26 градусов. Скорость ветра составит 13,2 м/с.

22 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 35 градусов. Максимальная температура составит плюс 43 градуса, а минимальная – плюс 27 градусов. Скорость ветра составит до 11,7 м/с.

23 июля тоже будет солнечно. Средняя температура – плюс 34 градуса. Днем температура поднимется до плюс 43 градусов, а ночью опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.

24 июля в Шымкенте обещают жаркую погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 32 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 41 градуса, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,7 м/с.

25 июля будет ясно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 32 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 40 градусов, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

26 июля осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 34 градуса. Максимальная температура составит плюс 42 градуса, минимальная – плюс 26 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,7 м/с.

27 июля, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Средняя температура составит плюс 30 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 37 градусов, но ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

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