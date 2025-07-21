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    "Особенно заметно в Казахстане": уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

    Опубликовано:

    Побережье Каспийского моря
    Каспийское море. Иллюстративное фото: Mansoreh Motamedi / Getty Images

    Специалисты заявили, что уровень Каспийского моря снизился до рекордно низких отметок, особенно это заметно на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Об этом изданию заявил представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ).

    "В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, уровень моря начал интенсивно снижаться после 2020 года, а с 2022 по 2023-й он упал на 29 сантиметров. Как поясняют специалисты, на ситуацию влияет прежде всего усиливающееся испарение воды с поверхности моря и рек из-за увеличения выбросов парниковых газов и повышения температуры, а также активное потребление воды из рек, впадающих в Каспий.

    "Особенно снижение уровня моря заметно на наиболее мелководной северной части в России и Казахстане", - сказано в публикации.

    Специалист отметил, что уменьшение пресноводного стока Волги и понижение уровня воды в Каспии влияет на воспроизводство местных рыб, например килек или морских каспийских сельдей.

    На прошлой неделе блогер Адай Мырзатай опубликовал на своей странице видео, на кадрах которого зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025-м. Судя по кадрам, море заметно обмелело.

    Обмеление Каспийского моря

    Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ. Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

    По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

    Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

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