Жара до 41 градуса: знойная неделя ждет жителей Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 июля, обещают погоду без дождей - в мегаполисе обещают до 41 градуса жары. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

21 июля в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 36 градусов, но ночью температура опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

22 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра составит до 4,4 м/с.

23 июля также будет солнечно. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 37 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

24 июля в Алматы ожидается облачная погода без осадков. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

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25 июля осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 30 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

26 июля будет жарко и без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 32 градуса. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, минимальная – плюс 25 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

27 июля, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 33 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 41 градуса, но ночью похолодает до плюс 27 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

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