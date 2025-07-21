Дожди и похолодание до +13 градусов обещают в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 июля, обещают кратковременные дожди, ночами астанчан ждет похолодание до 13 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

21 июля в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

22 июля осадков не будет. Температура составит около плюс 23 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 7,0 м/с.

23 июля будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 26 градусов, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

24 июля в Астане будет облачно. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 29 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,2 м/с.

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25 июля обещают небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 26 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

26 июля осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

27 июля, по прогнозам, ожидается небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 23 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 28 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

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