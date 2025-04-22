Уволенного сотрудника с 20-летним стажем восстановили на работе в Шымкенте

Работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в межрайонный суд по гражданским делам Шымкента обратился местный житель с иском о признании незаконным и отмене приказа о расторжении трудового договора, протокола проверки квалификации, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и морального вреда.

Истец с 2009 года работал слесарем в одном из коммунальных учреждений города. Работодатель в течение 2024 года два раза провел экзамены по проверке знаний истца по вопросам безопасности и охраны труда.

Согласно протоколам заседания экзаменационной комиссии, знаниям работника дали отрицательную оценку. Было принято решение о несоответствии его занимаемой должности. Далее по инициативе работодателя заключенный с истцом трудовой договор расторгли.

"Однако работодатель нарушил требования правил проведения проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников. Также работодатель при рассмотрении дела в суде первой инстанции и апелляционной инстанции не предоставил достоверные доказательства о несоответствии истца по сдаче экзамена", - отметили в суде.

Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента, учитывая, что работодатель нарушил требования трудового законодательства, удовлетворил иск частично, признал незаконным и отменил приказ о расторжении трудового договора и протоколы проверки квалификации.

Вместе с тем истец восстановлен на прежнюю работу, в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Кызылординской области восстановили нарушенные трудовые права работника. Женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости. Суд установил, что основания, повлекшие расторжение трудового договора по инициативе работодателя, не нашли своего подтверждения.

В ЗКО сотрудница ветеринарной станции судилась с работодателем и добилась восстановления на работе, а также компенсации морального вреда. Женщина была незаконно уволена, так как подала заявление о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.