Подачу питьевой воды ограничили в одном из районов Мангистау

В селе Курык Каракиняского района Мангистауской области ввели ограничения на подачу питьевой воды. Акимат обратился к сельчанам, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на странице районного акимата в Instagram, питьевая вода в село Курык доставляется из опреснительного завода "Каспий". Из Актау поступает 83 кубометра воды в час. Кроме того, в селе имеется ранее накопленный запас воды в объеме 1978 кубометров

Для эффективного использования воды и бесперебойного обеспечения населения в селе решили ввести ограничения на подачу воды - насосы будут работать с 09:00 до 23:00.

"Ночью насосы будут отключены, чтобы вода успела накопиться в соответствующих скважинах. Эти работы необходимы для того, чтобы обеспечить питьевой водой станции Каракия и населенный пункт Аппак", - предупредили в акимате.

Из-за отключения насоса трубы могут заполниться водой неполностью, поэтому на некоторые улицы вода может прибывать с опозданием, предупредили в акимате.

"Просим с пониманием к отнестись к ситуации и бережно и экономно относиться к питьевой воде", - добавили в пресс-службе акимата Каракийского района.

Напомним, ранее жители Жамбылской области обвинили чиновников во лжи, заявив, что несколько сел не обеспечены водопроводом. В акимате ответили на претензии сельчан.

На отсутствие питьевой воды в жару жаловались и жители села Саумалколь в СКО. Они записали видеообращение.

Также мы писали, что жители одного из сел Павлодарской области на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигали +37 градусов жары, но у людей не было возможности даже помыться. В селе Новоямышево проживают около 1800 человек.

До этого без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители поселка Дубовка в Карагандинской области. Чтобы искупать детей, люди вынуждены были возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, приходится не спать ночами.

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