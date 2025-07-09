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    "Ни один человек не получает воду": жители пригорода Тараза обвинили чиновников во лжи

    Опубликовано:

    Жители окраины набирают воду
    Жители окраины набирают воду. Кадр из видео: телеканал KTK

    Жители нескольких сел, недавно присоединенных к Таразу, заявили, что центральный водопровод у них существует только в отчетах чиновников, сообщает сайт телеканала KTK.

    По информации телеканала, села Бектобе и Кызылшарык официально присоединили к областному центру - Таразу. Но местные себя горожанами пока не ощущают, почувствовать преимущества городской прописки им мешает отсутствие центрального водопровода.

    По словам жителей, 20 лет они ходят за водой на колонку. В каждом доме вода должна была появиться еще весной, но местные не верят, что по торчащим из земли шлангам что-то потечет.

    "Построили как попало. Шланги из-под земли торчат, новые крышки уже ломаются, посмотрите. О каком качестве можно говорить, как оттуда будет вода идти? Уже все сломанное",- заявил местный житель Карасай Каримов.

    Также местные жители заявили о существовании отчетов, из которых они узнали, что власти рапортовали о завершении работ.

    "Все, что они говорят, полная ложь! Вы сами видите, ни в одном селе, будь то Бектобе или Кызылшарык, ни один человек не получает воду", - сказал житель Зытула Райымбердиев.

    Чиновники признают: на некоторых участках обнаружили дефекты, из-за которых не могут принять проект. Как только их устранят, обещают сразу же пустить по трубам воду.

    "На сегодняшний день работы завершены на 97%. В данный момент мы проводим работы по приему воды в селах Бектобе и Кызылшарык. Оставшаяся часть финансирования будет полностью выделена в этом месяце", - прокомментировал руководитель отдела ЖКХ акимата Жамбылского района Максат Усембаев.

    Вода в домах жителей, по прогнозам чиновников, появится к концу лета. Также специалисты заверяют, что у подрядчика по гарантийным обязательствам есть еще пять лет, чтобы устранить все ошибки.

    Ранее катастрофическая ситуация с водой сложилась в селе Саумалколь. В соцсетях жители жалуются на отсутствие питьевой воды с конца мая. Ситуацию прокомментировали в акимате Айыртауского района СКО.

    Также мы писали, что жители села Новоямышево на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигали +37 градусов жары, но у людей не было возможности даже помыться. В селе Новоямышево проживают около 1800 человек.

    До этого без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители поселка Дубовка в Карагандинской области. Чтобы искупать детей, люди вынуждены были возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, приходится не спать ночами.

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