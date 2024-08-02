"Сильно напрягает": почти 2 тыс. сельчан остались без воды в Павлодарской области

Жители села Новоямышево на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигают +37 градусов жары, но у людей нет возможности даже помыться, передает корреспондент NUR.KZ.

В селе Новоямышево проживают около 1800 человек. Подвели центральное водоснабжение в населенный пункт 6 лет назад.

Люди говорят, что были рады этому, многие обустроили себе ванные и туалеты в доме, а от скважин просто отказались. Между тем в этом году с весны появились перебои с водой.

"Все лето такая ерунда. Допустим, на ночь они выключают, с 11 вечера до 6 утра воды нет. В 6-7 утра они подают, и до обеда есть вода. После обеда они ее выключают, и до 6 вечера воды нет. В 6 врубают и вот так до 11 вечера, то есть по графикам, как на дачах", - жалуется житель села Новоямышево Олжас Кабиденов.

Мало того, что воду подают по графику, так порой и вовсе отключают на сутки. Сейчас сельчане сидят без питьевой воды уже несколько дней. Жалуются, что в такую жару даже не могут помыться.

"Просто уже четвертый день без воды, это сильно напрягает. Уже все запасы заканчиваются", - высказался Евгений Кутилов.

В местном акимате о проблеме в курсе. Признают перебои и в организации, обслуживающей насосную станцию. При этом указывают, что и в прошлые годы случалось подобное.

Причиной проблем чиновники называют то, что сельчане питьевой водой поливают огороды, а потому ее просто не хватает, резервуары быстро опустошаются.

"Расчет делали по населению, по программе "Питьевая вода". Только на бытовые нужды: пить, готовить, стирать, но никак не огороды. В эти месяцы как раз посадка огородов, полив, жара, поэтому расход идет максимальный. Эта проблема не только в Новоямышево, это практически во всех селах", - сообщил директор коммунального предприятия Виталий Бруцкий.

На сегодня проблему с водой решили, но директор обслуживающей организации отметил, что гарантировать отсутствие перебоев не может. Жители села тем временем требуют решить проблему кардинально.

Напомним, жители Усть-Каменогорска пожаловались на частые отключения электричества, из-за чего в домах пропадает и вода. Горожане устроили массовое собрание, куда вызвали чиновников и журналистов. В акимате заявили, что во всем виноваты воры, разграбившие трансформаторные будки.

Ранее без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители поселка Дубовка в Карагандинской области. Чтобы искупать детей, люди вынуждены возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, приходится не спать ночами.