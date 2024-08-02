Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сильно напрягает": почти 2 тыс. сельчан остались без воды в Павлодарской области

Опубликовано:

Стелла на въезде в село Новоямышево
Село Новоямышево. Фото: корреспондент NUR.KZ

Жители села Новоямышево на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигают +37 градусов жары, но у людей нет возможности даже помыться, передает корреспондент NUR.KZ.

В селе Новоямышево проживают около 1800 человек. Подвели центральное водоснабжение в населенный пункт 6 лет назад.

Люди говорят, что были рады этому, многие обустроили себе ванные и туалеты в доме, а от скважин просто отказались. Между тем в этом году с весны появились перебои с водой.

"Все лето такая ерунда. Допустим, на ночь они выключают, с 11 вечера до 6 утра воды нет. В 6-7 утра они подают, и до обеда есть вода. После обеда они ее выключают, и до 6 вечера воды нет. В 6 врубают и вот так до 11 вечера, то есть по графикам, как на дачах", - жалуется житель села Новоямышево Олжас Кабиденов.

Мало того, что воду подают по графику, так порой и вовсе отключают на сутки. Сейчас сельчане сидят без питьевой воды уже несколько дней. Жалуются, что в такую жару даже не могут помыться.

"Просто уже четвертый день без воды, это сильно напрягает. Уже все запасы заканчиваются", - высказался Евгений Кутилов.

В местном акимате о проблеме в курсе. Признают перебои и в организации, обслуживающей насосную станцию. При этом указывают, что и в прошлые годы случалось подобное.

Причиной проблем чиновники называют то, что сельчане питьевой водой поливают огороды, а потому ее просто не хватает, резервуары быстро опустошаются.

"Расчет делали по населению, по программе "Питьевая вода". Только на бытовые нужды: пить, готовить, стирать, но никак не огороды. В эти месяцы как раз посадка огородов, полив, жара, поэтому расход идет максимальный. Эта проблема не только в Новоямышево, это практически во всех селах", - сообщил директор коммунального предприятия Виталий Бруцкий.

На сегодня проблему с водой решили, но директор обслуживающей организации отметил, что гарантировать отсутствие перебоев не может. Жители села тем временем требуют решить проблему кардинально.

Напомним, жители Усть-Каменогорска пожаловались на частые отключения электричества, из-за чего в домах пропадает и вода. Горожане устроили массовое собрание, куда вызвали чиновников и журналистов. В акимате заявили, что во всем виноваты воры, разграбившие трансформаторные будки.

Ранее без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители поселка Дубовка в Карагандинской области. Чтобы искупать детей, люди вынуждены возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, приходится не спать ночами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143809-silno-napryagaet-pochti-2-tys-selchan-ostalis-bez-vody-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie