"В жару без воды": больше 10 тыс. человек остались без водоснабжения в одном из сел СКО

Катастрофическая ситуация сложилась в селе Саумалколь. В соцсетях жители жалуются на отсутствие питьевой воды с конца мая. Ситуацию прокомментировали в акимате Айыртауского района СКО, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте vesti_sko появилось видеообращение жителей села Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области, которые рассказали, что с конца мая остались без питьевой воды. Видео снято у водовоза, где толпа людей стоит в очереди с ведрами, чтобы набрать хоть немного воды.

"На улице стоит жара, население районного центра, составляющее порядка 10 тыс. человек, осталось без доступа к питьевой воде. Дошкольные образовательные учреждения объявили о временном приостановлении своей деятельности в связи с отсутствием необходимых санитарно-гигиенических условий", - пишут в публикации.

За разъяснением ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу акимата Северо-Казахстанской области, откуда перенаправили в акимат Айыртауского района. Там пояснили, что ведется восстановление водоснабжения.

"С 11 июня 2025 года подача воды была приостановлена в связи с отключением электроэнергии на насосных станциях. Причиной стало наличие задолженности и отсутствие финансовой отчетности у прежнего оператора – ТОО "Саумалколь Жылу", - пояснили в пресс-службе акимата.

Сообщается, что для стабилизации ситуации управление объектами жизнеобеспечения передано новому поставщику — ТОО "Айыртау Коммун Сервис". В экстренном порядке начато заключение договоров с поставщиками угля, электроэнергии и воды.

"На текущий момент подача электроэнергии на насосные станции полностью восстановлена. Идет заполнение водных резервуаров. Подача воды в дома жителей будет возобновлена в течение сегодняшнего дня", - добавили в акимате.

Напомним, в августе прошлого года жители села Новоямышево на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигают +37 градусов жары, но у людей нет возможности даже помыться. В селе Новоямышево проживают около 1800 человек.

До этого без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители поселка Дубовка в Карагандинской области. Чтобы искупать детей, люди вынуждены возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, приходится не спать ночами.