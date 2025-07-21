Вторую за день иностранную туристку спасли в горах Алматы
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В воскресенье, 20 июля, в Алматы, у Большого Алматинского озера, пострадала туристка из Китая. На помощь ей пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, спасатели во время рейдовых мероприятий обнаружили в районе БАО гражданку Китая 2007 года рождения, которая упала и получила травму.
"Спасатели РОСО МЧС РК незамедлительно оказали пострадавшей первую медицинскую помощь — была наложена фиксирующая шина на травмированное плечо", - говорится в сообщении.
После этого девушку эвакуировали и передали медикам.
До этого сообщалось, что казахстанские спасатели помогли туристке из Сингапура.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267085-vtoruyu-za-den-inostrannuyu-turistku-spasli-v-gorah-almaty/
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