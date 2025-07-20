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    Туристку из Сингапура эвакуировали с серьезными травмами с Иле-Алатауского нацпарка (видео)

    Опубликовано:

    Эвакуация туристки
    Эвакуация туристки. Кадр из видео: instagram/109_almaty

    Спасатели эвакуировали гражданку Сингапура с травмами с территории Иле-Алатауского национального парка, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

    Вечером, 19 июля спасатели "109" оказали помощь туристке из Сингапура, получившей травмы в районе "Гераниевой поляны" на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

    "По предварительной информации, гражданка Сингапура получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы конечностей. Для ее эвакуации с контрольно-спасательного поста "БАУ" была направлена группа спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.

    В 18:30 спасатели прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и начали транспортировку вниз. Для дальнейшей госпитализации на шлагбаум выше визит-центра "Аюсай» была вызвана бригада скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте.

    Служба спасения напоминает туристам о необходимости соблюдать меры безопасности при походах в горную местность и заранее информировать близких или экстренные службы о планируемом маршруте.

    До этого сообщалось, что в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели. Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался.

    До этого в районе Альпинграда Медеуского района турист получил травму ноги и не мог самостоятельно спуститься с гор. С высоты 3400 метров мужчину эвакуировали спасатели.

    Также в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.

    Ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

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