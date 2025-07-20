Жара до 40 градусов: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с жарой и ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

21 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. г.

Завтра в Западно-Казахстанской области будет гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

21 июля в области Ұлытау прогнозируется ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области временами порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

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А в Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге области временами порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу завтра обещают и в Павлодарской области. Ночью на севере, западе области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Аналогичная погода и в Восточно-Казахстанской области - будет гроза. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

21 июля в Актюбинской области прогнозируется сильная жара 35-38 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра в Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 41 градус. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

21 июля днем в горных районах Алматинской области будет гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. г. Алматы: 21 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По данным синоптиков, завтра в Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также и в Кызылординской области - здесь обещают пыльную бурю. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 июля в области Жетісу и Атырауской области ожидается гроза сильная жара до 35-39 градусов.

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