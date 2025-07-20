От 25 до 42 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 20 июля, в Астане обещают ясную погоду, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют чистое небо. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 3,4 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.

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