От 25 до 42 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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В воскресенье, 20 июля, в Астане обещают ясную погоду, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют чистое небо. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 3,4 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266857-ot-25-do-42-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/
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