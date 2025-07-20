Мужчину засыпало грунтом в двухметровой траншее в Костанае

В Костанае мужчина упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра - на помощь к нему пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, в микрорайоне Кунай в Костанае мужчина 1994 года рождения упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра.

"На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли его на поверхность", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Благодаря скоординированным действиям спасателей и медиков удалось избежать серьёзных последствий.

Напомним, в прошлом году в Рудном 85-летняя бабушка угодила в траншею, откуда ее с помощью лестницы вызволили спасатели.

В августе прошлого года в Астане мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ.

Мы также писали, что в Алматы спасатели пришли на помощь 11-летнему ребенку, который упал в траншею глубиной 4 метра. Подростка позже передали медикам.

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