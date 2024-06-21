85-летняя женщина упала в траншею в Рудном: в МЧС показали кадры спасения (видео)

В Рудном 85-летняя бабушка угодила в траншею, откуда ее с помощью лестницы вызволили спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

О спасении бабушки пресс-служба МЧС сообщила в Telegram-канале.

"На помощь женщине 1939 года рождения, которая упала в траншею, пришли сотрудники ДЧС Костанайской области. Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки подняли женщину на поверхность, после чего ее передали карете скорой помощи", — сообщили в ведомстве.

Летом прошлого года в одном из сел Павлодарской области ребенок упал в яму высотой 2,5 метра. По словам мамы пострадавшего ребенка, на территории двора прокладывают водопровод. В вырытую траншею и упал ее сын. После этого было начато расследование.

Также летом в Алматы женщина с супругом на самокате упали в траншею. Алматинка скончалась от полученных травм.

Осень прошлого года в Костанае возле одного из домов по улице Летунова 30-летний водитель автомобиля Infiniti совершил опрокидывание в траншею. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.