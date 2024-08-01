Рабочий упал в траншею в Астане
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Сегодня в Астане мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел в столичном районе Нура.
Как уточнили в МЧС, один из рабочих упал в траншею глубиной 2 метра и повредил ногу.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли рабочего на поверхность, оказали экстренную медицинскую помощь и передали службе "103".
Напомним, на днях трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. Мужчина упал с большой высоты и разбился насмерть. По факту гибели начато досудебное расследование.
А в Северо-Казахстанской области мужчина попал в больницу после того, как разгружал ящики с пестицидами. Он получил отравление.
В мае рабочего насмерть придавило на известковом заводе в Уральске - по данному факту начато расследование, была создана спецкомиссия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2143315-rabochiy-upal-v-transheyu-i-poluchil-travmy-v-astane/