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Рабочий упал в траншею в Астане

Опубликовано:

Спасение мужчины в Астане
Спасатели. Фото: МЧС РК

Сегодня в Астане мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в столичном районе Нура.

Как уточнили в МЧС, один из рабочих упал в траншею глубиной 2 метра и повредил ногу.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли рабочего на поверхность, оказали экстренную медицинскую помощь и передали службе "103".

Напомним, на днях трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. Мужчина упал с большой высоты и разбился насмерть. По факту гибели начато досудебное расследование.

А в Северо-Казахстанской области мужчина попал в больницу после того, как разгружал ящики с пестицидами. Он получил отравление.

В мае рабочего насмерть придавило на известковом заводе в Уральске - по данному факту начато расследование, была создана спецкомиссия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2143315-rabochiy-upal-v-transheyu-i-poluchil-travmy-v-astane/

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