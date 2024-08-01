Рабочий упал в траншею в Астане

Сегодня в Астане мужчина упал в траншею и повредил ногу - рабочий получил травму при проведении земляных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в столичном районе Нура.

Как уточнили в МЧС, один из рабочих упал в траншею глубиной 2 метра и повредил ногу.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли рабочего на поверхность, оказали экстренную медицинскую помощь и передали службе "103".

Напомним, на днях трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. Мужчина упал с большой высоты и разбился насмерть. По факту гибели начато досудебное расследование.

А в Северо-Казахстанской области мужчина попал в больницу после того, как разгружал ящики с пестицидами. Он получил отравление.

В мае рабочего насмерть придавило на известковом заводе в Уральске - по данному факту начато расследование, была создана спецкомиссия.