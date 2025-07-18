Сильные дожди и жара выше 40 градусов: о погоде в выходные в Казахстане рассказали синоптики
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В период с 19 по 21 июля на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и жара выше 40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в ближайшие три дня, с началом периода с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 19 июля на севере, в центре, 20 июля на востоке республики - сильные дожди, град, шквал.
К концу периода на территорию Казахстана сместится северо-западный антициклон, который принесет постепенное прекращение осадков и понижение температур. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере страны ожидаются туманы.
На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до 43 градусов, на северо-западе, востоке - 40 градусов, на юго-востоке - 42 градуса.
Напомним о погоде в мегаполисах на сегодня, 18 июля: в Астане обещают небольшой дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о жаре выше 40 градусов.
Добавим, ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - отмечалось, что месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266419-silnye-dozhdi-i-zhara-vyshe-40-gradusov-o-pogode-v-vyhodnye-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/
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