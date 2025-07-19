Сильную жару прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана в субботу

В субботу, 19 июля, жителей Алматы и Шымкента синоптики предупреждают о сильной жаре выше 38 градусов, а в Астане ожидается прохладная погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы синоптики обещают ясное небо. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 26 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет также безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 26 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,4 м/с.

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