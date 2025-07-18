До 46 градусов жары ждет жителей мегаполисов Казахстана в пятницу
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В пятницу, 18 июля, в Астане обещают небольшой дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о жаре выше 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 46 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266290-do-46-gradusov-zhary-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-pyatnicu/
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