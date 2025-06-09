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"Распродажу утерянных чемоданов" прокомментировали в аэропорту Алматы

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Чемоданы
Чемоданы. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

В Сети вновь появились объявления о якобы распродаже утерянных чемоданов пассажиров аэропорта Алматы. В авиагавани отреагировали на информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее в Сети появилась информация, что в аэропорту Алматы стартовала распродажа забытых чемоданов - якобы один чемодан можно купить за 1091 тенге.

В аэропорту южной столицы предупреждают: ссылки на такие новости ведут на фейковые или фишинговые сайты, а информация о распродаже чемоданов - ложь.

"Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" - предупредили казахстанцев.

Напомним, ранее аналогичная реклама появилась от имени Международного аэропорта Астаны. В ней сообщается о распродаже утерянного багажа. В аэропорту Астаны тогда сообщали, что багаж не подлежит передаче третьим лицам или продаже.

Кроме того, в 2023 году алматинский аэропорт уже сталкивался с подобной ситуацией. Тогда невостребованный багаж предлагали купить всего за 470 тенге, однако в пресс-службе тоже опровергли информацию.

Также недавно в Сети появлялась информация о том, что "Казпочта" продает невостребованные посылки за 1150 тенге - в компании также ответили, что информация не соответствует действительности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253327-rasprodazhu-uteryannyh-chemodanov-prokommentirovali-v-aeroportu-almaty/