Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с просьбой проявить ответственность

Аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за слухов о торговле цветами из коробок прямо в зале прилета международного терминала, передает NUR.KZ.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в соцсетях публикуют недостоверную информацию о "торговле цветами из коробок" в зале прилета международного терминала.

"На опубликованных кадрах запечатлен момент встречи юных спортсменок, прилетевших из Кутаиси 11 июня 2025 года. Их встречали с цветами, музыкой и поздравлениями родные и друзья. Данная акция носила исключительно некоммерческий характер.

Оплата, о которой говорится в комментариях, не производилась. Информация о продаже цветов в зоне прилета международного терминала не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Пассажиров попросили проявлять ответственность при распространении информации и пользоваться официальными источниками.

Напомним, несколько дней назад в Сети появились объявления о якобы распродаже утерянных чемоданов пассажиров аэропорта Алматы. В авиагавани также опровергли информацию.

Ранее аналогичная реклама появилась от имени аэропорта Астаны. Тогда сообщалось, что багаж не подлежит передаче третьим лицам или продаже.

Кроме того, в 2023 году алматинский аэропорт уже сталкивался с подобной ситуацией. Тогда невостребованный багаж предлагали купить всего за 470 тенге, однако в пресс-службе тоже опровергли информацию.