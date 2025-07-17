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    Жару до 43 градусов, грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану в пятницу

    Опубликовано:

    Солнце проглядывает через лист
    Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

    Синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану из-за сильной жары и осадков на 18 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    18 июля днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-востоке Атырауской области ночью и утром ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.

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    В Атырау 18 июля ночью ожидается гроза, ветер- порывы скоростью 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

    В Кызылординской области днем на севере, в центре области - пыльная буря. Ветер скоростью 9-14 м/с, днем на севере, в центре области - скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылорде 18 июля днем ожидается сильная жара 41-43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Талдыкоргане 18-19 июля днем ожидается очень сильная жара 40-42 градусов.

    На юге Павлодарской области ночью ожидается гроза, днем на западе, севере области ожидаются гроза, шквал. Ветер днем на западе, севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 18 июля днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер - днем на юге области порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - высокая пожарная опасность.

    В Актобе 18 июля ночью ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

    На западе, севере Карагандинской области днем ожидаются гроза, шквал. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов, на юге области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Днем на западе, севере области Ұлытау ожидается гроза. Ветер днем на западе, севере, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с. Также днем сильная жара 35-37 градусов, на юге области ожидается очень сильная жара 40 градусов. На юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Жезказгане 18 июля днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Утром и днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Днем на севере, востоке, юге области ветер скоростью 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Костанае 18 июля днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер на западе, севере области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актау 18 июля ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал. Ветер днем на западе, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Уральске 18 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Астане во второй половине дня ожидаются пыльная буря, гроза, град. Ветер во второй половине дня - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, юге Северо-Казахстанской области днем ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер на западе, севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами порывы скоростью 23 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Петропавловске 18 июля днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Акмолинской области днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем по области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер днем на западе, севере, востоке области скоростью 15-20 м/с, временами скоростью 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Кокшетау 18 июля днем ожидаются гроза, град. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

    На юго-западе, в горных районах Жамбылской области днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Также днем по области ожидается сильная жара 38-41 градус. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Таразе 18 июля днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Конаеве 18-19 июля днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

    На юге области Абай 18-19 июля днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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