Посты охраны появятся в больницах Костаная после нападения на врача, в результате которого он попал в реанимацию. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает NUR.KZ.

Как рассказал аким Костанайской области на своей странице в Instagram, сразу после вчерашнего инцидента он переговорил с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.

"Обсудили ситуацию и договорились, что в крупных медучреждениях Костанайской области будут установлены посты охраны. В первую очередь - это областная и городская больницы.

Охрану обеспечит Служба специализированной охраны при департаменте полиции. Это государственная структура, входящая в систему МВД. Посты будут дежурить внутри больниц на постоянной основе.

Это не формальность. Медработники не должны бояться за свою безопасность на рабочем месте. Они должны быть уверены, что их труд - под защитой", - заявил Кумар Аксакалов.

Напомним, накануне в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летний подозреваемый задержан.

Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков.

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