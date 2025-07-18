Часть школы незаконно продали в Караганде

В Караганде отменили постановления акимата о продаже двухэтажной пристройки к средней школе и участка частному университету, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, в 2000 году Департамент управления коммунальной собственностью Караганды реализовал двухэтажную пристройку к средней школе частному университету за 789 тыс. тенге по договору купли-продажи.

В 2006 году акимат города предоставил жителю Караганды право собственности на земельный участок для эксплуатации данной пристройки.

Спустя три года акимат внес изменения в свое постановление от 2006 года, указав в качестве землепользователя университет вместо гражданина. Через полгода отдел земельных отношений и университет заключили договор купли-продажи земельного участка площадью 1 га.

После проведенной проверки уполномоченный орган направил в суд иск к университету, управлениям государственных закупок и экономики, отделу земельных отношений и акиму города - о признании недействительными договоров купли-продажи и отмене постановлений акимата.

В иске указано на допущенные сторонами нарушения законодательства при приватизации части объекта, в том числе статей 5 и 8 Указов президента "О приватизации" и "О земле".

Специализированный межрайонный экономический суд, рассмотрев дело, отметил, что сделка, содержание которой не соответствует требованиям закона и которая совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, может быть признана судом недействительной (п.1 ст.158 Гражданского кодекса РК).

Согласно п.1 ст.8 Указа "О приватизации", имущество предприятия может быть выделено в отдельный объект приватизации лишь в случае ликвидации государственного предприятия.

Школа не была ликвидирована. Пристройка представляла собой единый комплекс со школой и не была выделена как самостоятельный объект на основании разделительного баланса. Школа и пристройка имеют единый юридический адрес, расположены на неделимом земельном участке с одним кадастровым номером. На момент приватизации школа функционировала как образовательное учреждение и продолжает действовать в настоящее время.

Если земельный участок признан неделимым, его раздел и выдел доли в натуре не допускаются (п.1 ст.23 Указа "О земле").

Таким образом, уполномоченный орган допустил незаконное отчуждение государственного имущества с нарушением норм законодательства.

Суд указал, что срок исковой давности исчисляется с момента, когда уполномоченному органу стало известно о нарушении закона, а потому срок считается непропущенным.

На основании изложенного суд признал недействительными договоры купли-продажи нежилого помещения - двухэтажной пристройки к школе и земельного участка площадью 1 га. Также были отменены соответствующие постановления акимата, стороны приведены в первоначальное положение.

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

Ранее в Жамбылской области отменили постановление акима города об отказе в предоставлении земельного участка после иска местной жительницы к нему.

А карагандинец обратился в суд с административным иском к акиму города о незаконности его постановления о предоставлении другому гражданину прав на участок земли, поскольку на данном земельном участке имеются его инженерные коммуникации, а также заграждается выезд из дома на проезжую улицу.

В Атырау вдову восстановили в очереди на получение земельного участка, из которой ее незаконно исключили год назад, но отдел земельных отношений отказался от досудебного урегулирования спора. В итоге суд встал на сторону женщины.

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