Вдова обратилась в суд из-за земельного участка в Атырау

В Атырау вдову восстановили в очереди на получение земельного участка, из которой ее незаконно исключили год назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в декабре 2005 года житель Атырау был поставлен в очередь по предоставлению земельного участка в акимате. В ноябре 2011 года он скончался.

В апреле 2012 года его вдова обратилась в акимат с заявлением о переоформлении на свое имя очереди на участок.

Позже она полностью выполнила требования отдела земельных отношений о необходимости предоставления ряда соответствующих документов, подлежащих рассмотрению земельной комиссией.

В мае 2015 года отдел выдал вдове справку о том, что она состоит в очереди на участок с декабря 2005 года. Это подтверждено и сведениями EGOV и ЕГКН.

Однако в июне 2023 года 43-летней вдове сообщили об исключении ее из списка очередников. Позже она получила отказ и от отдела земельных отношений, куда обратилась в целях досудебного урегулирования спора.

СМАС Атырауской области, рассмотрев дело, указал на применение судом принципа охраны права на доверие и принципа справедливости.

"Истец до 2023 года состояла в очереди, добросовестно выполнила все требования отдела, по официальным источникам числилась в списке очередников с 2005 по 2023 годы", - отметили в суде.

С учетом этого отказ отдела земельных отношений в восстановлении очереди суд признал незаконным и обязал отдел восстановить казахстанку в очереди.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу. Оно находится на стадии исполнения.

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