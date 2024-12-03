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Вдова обратилась в суд из-за земельного участка в Атырау

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Поле, лес и жилой дом
Земельный участок. Иллюстративное фото: Brejeq / Getty Images

В Атырау вдову восстановили в очереди на получение земельного участка, из которой ее незаконно исключили год назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в декабре 2005 года житель Атырау был поставлен в очередь по предоставлению земельного участка в акимате. В ноябре 2011 года он скончался.

В апреле 2012 года его вдова обратилась в акимат с заявлением о переоформлении на свое имя очереди на участок.

Позже она полностью выполнила требования отдела земельных отношений о необходимости предоставления ряда соответствующих документов, подлежащих рассмотрению земельной комиссией.

В мае 2015 года отдел выдал вдове справку о том, что она состоит в очереди на участок с декабря 2005 года. Это подтверждено и сведениями EGOV и ЕГКН.

Однако в июне 2023 года 43-летней вдове сообщили об исключении ее из списка очередников. Позже она получила отказ и от отдела земельных отношений, куда обратилась в целях досудебного урегулирования спора.

СМАС Атырауской области, рассмотрев дело, указал на применение судом принципа охраны права на доверие и принципа справедливости.

"Истец до 2023 года состояла в очереди, добросовестно выполнила все требования отдела, по официальным источникам числилась в списке очередников с 2005 по 2023 годы", - отметили в суде.

С учетом этого отказ отдела земельных отношений в восстановлении очереди суд признал незаконным и обязал отдел восстановить казахстанку в очереди.

Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу. Оно находится на стадии исполнения.

Ранее акимат Астаны отказал в постановке в очередь на жилье многодетной семье. Однако суд обязал удовлетворить иск и поставить семью в очередь нуждающихся в жилье.

В Алматинской области суд защитил жилищные права многодетной матери - ей обязаны предоставить квартиру из госжилфонда, несмотря на уже купленное жилье. Выяснилось, что ранее приобретенная многодетной семьей под заем квартира в 66 кв.м не соответствует семье из 8 человек согласно санитарным нормам по площади.

Жители Косшы заявили, что их отбросили в конец списка очередников на жилье. Квартиры горожанам обещали предоставить к концу октября, но заветных ключей они так и не дождались. В местном акимате объяснили, что проблема связана с переходом с бумажной системы на электронную.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195366-vdova-obratilas-v-sud-iz-za-zemelnogo-uchastka-v-atyrau/

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