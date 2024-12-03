Вдова обратилась в суд из-за земельного участка в Атырау
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В Атырау вдову восстановили в очереди на получение земельного участка, из которой ее незаконно исключили год назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в декабре 2005 года житель Атырау был поставлен в очередь по предоставлению земельного участка в акимате. В ноябре 2011 года он скончался.
В апреле 2012 года его вдова обратилась в акимат с заявлением о переоформлении на свое имя очереди на участок.
Позже она полностью выполнила требования отдела земельных отношений о необходимости предоставления ряда соответствующих документов, подлежащих рассмотрению земельной комиссией.
В мае 2015 года отдел выдал вдове справку о том, что она состоит в очереди на участок с декабря 2005 года. Это подтверждено и сведениями EGOV и ЕГКН.
Однако в июне 2023 года 43-летней вдове сообщили об исключении ее из списка очередников. Позже она получила отказ и от отдела земельных отношений, куда обратилась в целях досудебного урегулирования спора.
СМАС Атырауской области, рассмотрев дело, указал на применение судом принципа охраны права на доверие и принципа справедливости.
"Истец до 2023 года состояла в очереди, добросовестно выполнила все требования отдела, по официальным источникам числилась в списке очередников с 2005 по 2023 годы", - отметили в суде.
С учетом этого отказ отдела земельных отношений в восстановлении очереди суд признал незаконным и обязал отдел восстановить казахстанку в очереди.
Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу. Оно находится на стадии исполнения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195366-vdova-obratilas-v-sud-iz-za-zemelnogo-uchastka-v-atyrau/