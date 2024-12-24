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Казахстанка подала в суд на акима и выиграла

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Дома у дороги
Частные дома. Иллюстративное фото: shimonov_evgeny / 500px / Getty Images

В Жамбылской области отменили постановление акима города об отказе в предоставлении земельного участка после иска местной жительницы к нему, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМАС Жамбылской области обратилась гражданка с иском к акиму города о признании незаконным и отмене постановления об отказе в предоставлении права собственности на земельный участок.

Ранее женщина обратилась в акимат с заявлением о предоставлении дополнительного прилегающего участка к уже принадлежащему ей участку, так как на запрашиваемом участке фактически расположен ее жилой дом.

Однако ей было отказано в предоставлении права собственности на земельный участок. Отказ мотивирован тем, что испрашиваемый земельный участок находится на красной линии - границе, отделяющей участок от улицы (проезда, площади).

"На красной линии расположена часть домовладения истца, навес с забором, капитальный забор, а проезжая часть по участку не проходит, для общественных нужд он не используется. Кроме того, у большинства соседей так же огорожены подобные прирезки", - установил суд.

Решением суда иск женщины к акиму был удовлетворен. Постановления ответчика признаны незаконными.

Суд обязал акима предоставить женщине земельный участок в качестве дополнительной прирезки. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее карагандинец обратился в суд с административным иском к акиму города о незаконности его постановления о предоставлении другому гражданину прав на участок земли, поскольку на данном земельном участке имеются его инженерные коммуникации, а также заграждается выезд из дома на проезжую улицу.

А в Атырау вдову восстановили в очереди на получение земельного участка, из которой ее незаконно исключили год назад, но отдел земельных отношений отказался от досудебного урегулирования спора. В итоге суд встал на сторону женщины. Решение суда находится на стадии исполнения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204171-kazahstanka-podala-v-sud-na-akima-i-vyigrala/

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