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Карагандинец подал в суд на акима, чтобы выезжать из дома

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Частные жилые дома
Жилые дома. Иллюстративное фото: Анатолий Тушенцов / Getty Images

Карагандинец обратился в суд с административным иском к акиму города о незаконности его постановления о предоставлении другому гражданину прав на участок земли, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, по мнению истца, спорный земельный участок для строительства индивидуального жилого дома был предоставлен гражданину с нарушениями земельного законодательства, которые установлены в ходе проверки, проведенной по его обращению департаментом по управлению земельными ресурсами.

"Оспариваемым постановлением нарушены его права и законные интересы, поскольку на данном земельном участке имеются его инженерные коммуникации, а также заграждается выезд из дома на проезжую улицу", - уточнили в суде.

Суд установил, что при предоставлении спорного земельного участка местным исполнительным органом были нарушены требования земельного законодательства.

"Так, постановлением акимата у гражданина изъят в государственную собственность земельный участок, взамен предоставлено право частной собственности на спорный земельный участок площадью 0,1000 га для строительства ИЖС", - пояснили в суде.

Спорный земельный участок расположен перед земельным участком истца, тем самым загораживает выезд на проезжую улицу. Также на данном участке имеются его коммуникации.

Кроме того, отдел архитектуры и градостроительства Караганды утвердил истцу архитектурно-планировочное задание на проектирование и строительство индивидуального жилого дома. Согласован эскизный проект, согласно которому выезд последнему предусмотрен через вышеуказанную улицу.

"Таким образом, оспариваемое постановление не согласуется с последующими действиями административного органа, лишает истца существующего проезда к принадлежащему ему земельному участку и строению", - установил суд.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о признании оспариваемого постановления акимата Караганды незаконным и подлежащим отмене.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее жительница Экибастуза обратилась с иском к акиму города, чтобы заключить договор найма жилья, в котором жила ее покойная мать. Суд встал на сторону женщины и обязал акимат переоформить договор.

А в Рудном аким города подал иск к семейной паре о прекращении права собственности, а супруги подали встречный иск к нему о восстановлении прав на жилье. При этом спорная квартира более 20 лет состояла на учете в качестве бесхозяйного имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156611-karagandinec-podal-v-sud-na-akima-chtoby-vyezzhat-iz-doma/

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