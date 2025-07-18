Верблюды массово гибнут по неизвестной причине в Атырауской области

В Атырауской области в нескольких селах Курмангазинского района массово умирают верблюды. Специалисты пока не выяснили причину гибели животных, передает "24KZ".

Как сообщает телеканал, ситуация обострилась в селах Дынгызыл, Енбекши и Макаш. Там почти в каждом дворе погибло по 6-7 взрослых верблюдов с детенышами. Местные жители говорят, что подобная ситуация была и в прошлом году, однако в этом сезоне масштабы заметно увеличились.

"У меня погибло пять верблюдов и два верблюжонка. Врачи делают все возможное. Мы живем только за счет скота. Все благосостояние нашего села зависит от животноводства", - поделилась жительница села Дынгызыл Фазиля Кабдолова.

Сообщается, что сотрудники акимата и ветеринарной службы утилизируют погибший скот в соответствии с ветеринарными правилами и нормами. Также специалисты взяли пробы и отправили их в лабораторию. Однако в Национальном референтном центре по ветеринарии возбудителя не выявили. Источник заболевания остается неизвестным.

"Областной акимат отправил письмо в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства с просьбой направить специалистов для установления точной причины возникновения болезни. Ожидаем ответа", - сказал главный специалист отдела Управления сельского хозяйства Ыкылас Азаматов.

Тем временем в регионе лечат еще 47 верблюдов. Однако местные жители боятся, что без оперативных мер могут лишиться оставшегося скота.

Недавно мы сообщали, что в Абайском районе Карагандинской области во время выпаса погиб домашний скот. Предварительная причина смерти животных - отравление.

Также в начале июля стало известно, что вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Акмолинской области. В селе Атбасар около 350 голов скота оказались в группе риска. За ними наблюдают, животным запрещено передвигаться.

Позже министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подтвердил случай заражения домашнего скота опасной инфекцией и сообщил, что больной скот был уничтожен.

А в прошлом году в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил животных в зимовке. Тогда погибли 38 овец и коз.

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