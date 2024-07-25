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Массовый падеж скота произошел после сильного дождя в ЗКО

Опубликовано:

Овцы пасутся на поле
Овцы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях появилась информация о массовом падеже скота в Западно-Казахстанской области. В Минсельхозе рассказали о случившемся подробно, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ проводит проверку касательно публикации в соцсетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота в ЗКО.

Автор поста выражает в ней мнение, что причиной произошедшего стала вспышка инфекционного заболевания. А местное население, по его словам, считает, что мелкий рогатый скот ослаб из-за длительных дождей.

В МСХ рассказали, что c 06:00 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил животных в зимовке. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали.

Работники ветеринарной службы утилизировали мертвых животных в скотомогильнике. Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы и направлены в лабораторию.

Напомним, в феврале сообщалось о массовой гибели лошадей в Карагандинской области из-за вируса. Сразу несколько сел закрыли на карантин. Позже в Акмолинской области фермеры попросили ввести режим ЧС из-за умирающих лошадей, которых сражал голод и морозы.

Добавим, что массовый падеж скота произошел по Казахстану во время паводков. Фермерам выплачивали компенсации, а граждане испугались подорожания мяса на этом фоне. Однако последнего, как говорил в апреле вице-министр сельского хозяйства, ожидать не следовало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139861-massovyy-padezh-skota-proizoshel-posle-silnogo-dozhdya-v-zko/

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