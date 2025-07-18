"Невыносимо": зловонный запах окутал Актау

Жители Актау жалуются на невыносимый едкий запах. Власти нашли причину зловонья, но пока не знают, как с ней бороться, передает сайт телеканала КТК.

Горожане рассказывают, что после восьми вчера приходится отказываться от прогулок и плотнее закрывать окна из-за ужасного запаха.

Как оказалось, его источник - почти высохшее озеро, наполненное ядовитыми отходами, опасными для всего живого. Когда-то все канализационные стоки было решено сбрасывать подальше от города, но сейчас вонь от озера доходит и до горожан.

Телеканал отмечает, что в жару и при ветре, дующем в сторону Актау, запах тухлых яиц распространяется по всему городу. А жители наглухо закрывают окна и двери, чтобы хоть как-то от него спастись.

"Мы вечером не водим детей на улицу, потому что именно в это время начинает пахнуть особенно сильно. Запираем двери, запираем окна. И детей не пускаем гулять, и сами стараемся не выходить. После восьми часов от этого неприятного запаха становится просто невыносимо!" - пожаловалась Зауреш Махатова.

Горожане подозревали, что сероводородом пахнет из-за выбросов на каком-то из предприятий. Но оказалось, что воздух портит именно хвостохранилище Кошкар-Ата. Место, где собираются стоки, находится всего в пяти километрах от Актау.

"Этот запах явно исходит от Кошкар-Аты. Я сам как житель этого города ездил туда и проверял. Там не нужна никакая экспертиза, и так все понятно. Я сам убедился", - заявил Динмухаммед Нуралиев.

Особенно сильно страдают микрорайоны, построенные ближе к хвостохранилищу, и жители Мунайлинского района. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, здесь когда-то решили сажать саксаул, но сейчас эта идея забыта.

Чиновники уверяют, что ищут выход вместе с депутатами и экологами. Но пока только убедились, что именно оттуда идет невыносимый запах.

"Мониторинг состояния воздуха в городе ведется ежедневно. Наши лаборанты делают специальные анализы. Было установлено, что запах идет со стороны КОС-2, Кошкар-Ата. В жаркую погоду там усиливается брожение, а в ветреную погоду запах разносится и доходит до города", - рассказал начальник отдела департамента экологии Мангистауской области Есенкос Адильбаев.

О том, как обезвредить зловонное озеро, специалисты думают не первый год. Кроме идеи с саксаулом, его предлагали залить водой. Другие, наоборот, считают, что водоем нужно засыпать.

Тем временем жара в Актау, по данным телеканала, продлится еще как минимум неделю.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители Караганды жаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар. Коммунальные службы заверяют, что все потушили, однако горожане продолжают жаловаться на сильную гарь.

В мае сообщалось, что жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической ситуацией в городе. В Сети появились видео с сильным задымлением в районе титано-магниевого комбината.

А в прошлом году в Астане жители пожаловались на состояние речки Сарыбулак. Жители соседних домов писали, что река превращается в болото и стоит ужасный запах.

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