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Эзотерика

Жители Усть-Каменогорска снова жалуются на смог: начата проверка комбината

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Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск. Кадр из видео: instagram.com/novosti__ukg

В Усть-Каменогорске жители продолжают жаловаться на выбросы в воздухе. В связи с инцидентом титано-магниевый комбинат посетил министр экологии, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии.

Жители Усть-Каменогорска продолжают выкладывать в соцсетях видеоролики, на которых видно, как над городом все еще стоит смог неизвестного происхождения. Все это вызывает обеспокоенность у населения.

На одном из видео в аккаунте @ilove.ukg житель рассказывает о текущей ситуации, при этом постоянно кашляя.

Также местные паблики распространяли информацию от РГП "Казгидромет" о снижении качества атмосферного воздуха с 20 мая 20:00 до 21 мая в 20:00 в городах Усть-Каменогорск и Риддер.

В связи с резонансным случаем, связанным с несанкционированными выбросами загрязняющих веществ с территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, посетил ВКО министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев, сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе визита министр посетил предприятие АО "УК ТМК", где ознакомился с обстоятельствами произошедшего инцидента, а также встретился с руководством компании и представителями местных властей.

"Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области инициировал внеплановую проверку в отношении АО «УК ТМК», чтобы оценить соблюдение экологических норм и выявить возможные нарушения. Проверка охватывает все аспекты деятельности предприятия, которые могут повлиять на состояние экологии региона", - отметили в Минэкологии.

Министр экологии, отметив серьезность инцидента, дал следующие поручения:

  • оценить правомерность действий (или бездействия) предприятия в связи с нарушением экологических стандартов, а также провести правовую оценку произошедшего инцидента;
  • принять все необходимые меры воздействия в рамках действующего законодательства, включая возможное привлечение к ответственности должностных лиц и предприятия в целом;
  • принять срочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, в том числе усилить контроль за соблюдением экологических требований на других объектах региона.

В Минэкологии отметили, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Напомним, 19 мая около 16:00 на территории АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества.

По информации предприятия, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки №3.

Вчера, 20 мая, сообщалось, что жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической ситуацией в городе. В Сети появились видео с сильным задымлением в районе титано-магниевого комбината (ТМК). Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии.

Затем бригады выехали на место выброса неизвестного вещества в Усть-Каменогорске и провели необходимые замеры. В настоящее время ведутся плановые работы. Ученики школ района Согры переведены на дистанционное обучение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2247477-zhiteli-ust-kamenogorska-snova-zhaluyutsya-na-smog-nachata-proverka-kombinata/